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El frenini çekmeyi unutan sürücü kamyonetin altında kalmıştı: Feci olay kameraya yansıdı

El frenini çekmeyi unutan sürücü kamyonetin altında kalmıştı: Feci olay kameraya yansıdı
El frenini çekmeyi unutan sürücü kamyonetin altında kalmıştı: Feci olay kameraya yansıdı

Sarıyer’de park ettiği kamyonetinin el frenini çekmeyi unutan sürücünün, eşya boşalttığı sırada kayan aracın altında metrelerce sürüklendiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

El frenini çekmeyi unutan sürücü kamyonetin altında kalmıştı: Feci olay kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Kaza, önceki hafta Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi'nde meydana gelmiş, lüks bir siteye raf malzemeleri getiren Sırrı Güler, 34 KD 7885 plakalı kamyonetini yokuş aşağı park ederek malzemeleri indirmeye başlamıştı. El frenini çekmeyi unutan Güler, kayan aracı durdurmak için uğraşsa da başarılı olamamıştı.

Kamyoneti durdurmak isterken altında kalıp sürüklendi

Sırrı Güler, kamyoneti durdurmaya çalıştığı sırada, altında kaldığı kamyonetle birlikte yokuş aşağı sürüklenerek yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin arka tekeriyle kaldırım arasında sıkışan Sırrı Güler'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etmiş, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer'de kamyonetin sürücüyü de altına alıp yokuş aşağı kaydığı o dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin kaymaya başladığı, sürücünün de kamyonetle birlikte sürüklendiği görülüyor. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur - Hasan Zahid Ezim

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