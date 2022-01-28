El frenini çekmeyi unutunca kontrolden çıkan kamyonet fırına daldı

Kaza, saat 15.45 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, bakkala girmek için kamyoneti yol kenarında durdurup el frenini çekmeyi unutarak aşağıya indi. Sürücünün inmesinin ardından kamyonet yokuş aşağıya kaymaya başladı. Bir anda hızlanarak ilerleyen kamyonet, yol kenarında fırına daldı.

Hesap yapıyordu, kamyonet dükkana dalınca neye uğradığını şaşırdı

Kazanın yaşandığı sırada fırında görevli kadın, tezgah arkasında hesap yaptığı sırada kamyonetin çarptığını görünce korkuyla ayağa kalkarak yürümeye başladı. Neye uğradığını şaşıran kadın, daha sonra aracı kontrol ederek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

“1 dakika önce müşteri vardı, çıktığı gibi araç içeriye girmiş”

Yaşanan olayı anlatan fırın sahibi İslam Marhan, “Karşıda aracın el frenini çekmemiş, arabadan inmesiyle birlikte araç içeriye girmiş. Yok yaralı yok, can kaybı yok sadece camlar kırılmış. Elemanlar fırındaydı. 1 dakika öncesinde müşteri vardı, çıktığı gibi araba içeriye girmiş. Şoför arabadan inmiş, herhalde araba içeriye girmiş” dedi.

Kamyonetin fırına daldığı anlar kamerada

Küçükçekmece'de yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan kamyonetin fırına daldığı ve işyeri çalışanının korkarak ayağa kalkıp yürümeye başladığı görülüyor.

Medeni Topaloğlu