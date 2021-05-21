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El Halil'de, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı

El Halil'de, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı
El Halil'de, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı

Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentinde Cuma namazı çıkışında Gazze Şeridi'ne destek için bir araya gelen Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. Filistin Kızılayı, çıkan çatışmalarda 97 kişinin yaraladığını duyurdu.

El Halil'de, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı - Tıkla İzle

İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar devam ediyor. Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki El Halil kentinde yer alan Haras Camii'nde Cuma namazı çıkışında, İsrail güçlerinin saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'ne destek için bir araya gelen Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan Filistinliler, İsrail güçlerine taş fırlatarak, sokaklarda lastik yaktı. İsrail güçleri ise, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombaları ve plastik mermi ile müdahale etti. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, çıkan olayda birçok kişinin gazdan etkilendiği ve 97 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sari Jaradat
 

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