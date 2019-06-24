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El-Mısri: 'Bahreyn çalıştayı kararları hükümsüz olacaktır'

El-Mısri: 'Bahreyn çalıştayı kararları hükümsüz olacaktır'
El-Mısri: 'Bahreyn çalıştayı kararları hükümsüz olacaktır'

Hamas Hareketi liderlerinden Filistinli milletvekili Muşir el-Mısri, ABD liderliğindeki Bahreyn çalıştayının Filistin davasına karşı olduğunu söyleyerek, Arap milletinin kararlarından sapmaya başladığını söyledi. el-Mısri, verilecek kararların Filistin halkının görüşünü temsil etmediğini vurgulayarak çalıştayının sonuçlarının hükümsüz olacağını söyledi.

Hamas Hareketi liderlerinden Muşir el-Mısri, Bahreyn'de düzenlenecek olan Filistin konulu ekonomi çalıştayı hakkında basın toplantısı düzenledi. El-Mısri Bahreyn çalıştayının ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurgulayarak ve Arap milleti ve kararlarında sapma olduğunu söyledi. El-Mısri, basın toplantısında Bahreyn çalıştayının Filistin'deki durumu siyasi bir meseleden insani bir meseleye dönüştürdüğünü söyledi.

"Kararlar hükümsüz olacak"

El-Mısri Filistin halkının “Yüzyılın Anlaşmasını” veya Bahreyn çalıştayının sonuçlarının uygulanmasına asla izin vermeyeceğini kaydetti. Aynı zamanda milletvekili olan El-Mısri, çalıştaya katılanların Filistin adına konuşma hakkına veya yetkisine sahip olmadıklarını ve çalıştayda verilecek tüm kararların Filistin halkının görüşünü temsil etmediğini vurguladı. El-Mısri, Filistin davasını tasfiye etmek amacını taşıyan Bahreyn çalıştayının sonuçlarının hükümsüz olacağını söyledi. El-Mısri Hamas'ın, Filistin halkının tüm kesimlerini ve Bahreyn konferansını boykot eden tüm devletlerin selamladığını söyledi. 

ABD anlaşmasının genel olarak reddedilmesinin, Filistin halkının haklarını koruyacağını vurgulayan El-Mısri, Filistin topraklarını ve kutsal alanlarını geri alma mücadelelerine devam edeceğinin altını çizdi. Ayrıca el-Mısri, konferansa katılan tüm ülkelerin geri çekilip Filistin davasına sahip çıkmaya çağırdı. 

El-Mısri yarın Bahreyn çalıştayının protesto edilmesi için toplu protestolar ve mitinglerin yapılacağını söyledi.  

Muhammed Rabah

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