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El Salvador'da savaş uçağı düştü

El Salvador'da savaş uçağı düştü
El Salvador'da savaş uçağı düştü

El Salvador Savunma Bakanı Merino Monroy'un oğlu Teğmen Gerardo Antonio Merino Marroqun’in görev uçuşu yaptığı sırada kontrolündeki savaş uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

El Salvador’da savaş uçağı düştü - Tıkla İzle

El Salvador'da savaş uçağı düştü. El Salvador Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Merino Monroy'un oğlu Teğmen Gerardo Antonio Merino Marroqun'in ülkenin kıyı bölgesinde görev uçuşu yaptığı sırada kontrolündeki savaş uçağının düştüğü ve kazada hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, uçağın La Paz bölgesindeki La Puntilla sahilinde denize düştüğü bilgisi verildi. Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bakan Monroy'a taziyelerini iletti.

Serkan Bayar
 

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