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El Salvador'da toprak kayması: 7 ölü

El Salvador'da toprak kayması: 7 ölü
El Salvador'da toprak kayması: 7 ölü

Orta Amerika ülkesi El Salvador’da şiddetli yağışlar nedeniyle iki ayrı noktada meydana gelen toprak kaymaları sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

El Salvador’da toprak kayması: 7 ölü - Tıkla İzle

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. El Salvador Sivil Savunma Direktörü Luis Amaya yaptığı açıklamada, ülkede bugün iki ayrı şehirde yaşanan toprak kaymaları sonucu toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin de yaralandığını aktardı.

Toprak kaymalarından birinin başkent San Salvador'un 16 kilometre güneybatısında yer alan Huizucar şehrinde bir köyde meydana geldiği ve yıkılan bir evin içinde bulunan 3'ü çocuk toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Panchimalco şehrinde yaşanan diğer toprak kaymasında ise evleri toprak altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saim Sevinç
 

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