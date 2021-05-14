İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

El-Şuruk Kulesi'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

El-Şuruk Kulesi'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
El-Şuruk Kulesi'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İsrail’in düzenlediği hava saldırısında Gazze’de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurarak yıktığı ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

El-Şuruk Kulesi'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Tıkla İzle

İsrail, dün düzenlediği hava saldırısı ile Gazze'nin orta kesiminde yer alan 14 katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurmuş, vurulan bina kısa sürede tamamen yıkılmıştı. İsrail basınında yer alan haberlerde, vurulmadan önce bina sakinlerinin binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığı ve saldırı öncesi patlayıcı özelliği olmayan füzeler fırlatıldığı belirtilmişti. Binanın füzeler ile vurulduğu ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İsrail'in binanın temeline doğru attığı 2 füze çevrede bulunanlar tarafından anbean kaydedildi. El-Şuruk Kulesi, İsrail hava saldırılarından yıkılan 3'üncü çok katlı bina olmuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.