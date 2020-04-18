El Venizelos gemisinin mürettebatının dönüş yolculukları başladı

9 Mart tarihinde özel bir iş için İzmir'in Çeşme Limanı'ndan İspanya'ya doğru yola çıkan ve korona virüs (Covid-19) nedeniyle önce Türkiye'ye dönen ardından Yunanistan'ın Pire Limanı'nda demirleyen El Venizelos gemisinden iyi haber geldi. Gemide bulunan bir kişide korona virüs bulgularına rastlanılmasının ardından 152'si Türk 382 kişi 3 Nisan tarihinde karantina altına alınmıştı. Karantina süresinin dolmasıyla beraber 152 Türk ve 8 oturma izni olan vatandaşın Türkiye'ye dönüş yolculukları başladı.

"Mürettebatın mutluluğu yüzlerinden okundu"

160 kişinin her otobüste 20 kişi olacak şekilde dönüşleri ayarlandı. Atina'dan yola çıkan mürettebatın gece saatlerinde İpsala Sınırı'nda olacakları öğrenildi. Öte yandan mürettebatın Türkiye'de de 14 gün boyunca karantina altında kalacakları bilgisi paylaşıldı. Diğer mürettebatın ise kendi ülkelerine dönme konusundaki çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

Alper Suat Tutaşı