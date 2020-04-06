Elazığ 30'arlı sınıflarda "Canlı Ders" uygulamasına geçti

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması için ülke genelinde oluğu gibi Elazığ'da da çalışmalar yapılıyor. EBA TV üzerinden verilen eğitimlerin yanı sıra Elazığ'ın Arıcak ilçesinde de örnek bir uygulamaya geçildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimlere kesintisiz devam edebilmek için A-UZEM sistemini kurdu. Kurdukları uzaktan eğitim sistemiyle Türkiye'de devlet okullarında bu uygulamayı yapan tek ilçe olan Arıcak, yurdun dört bir yanında memleketlerinde olan yaklaşık 200 gönüllü öğretmen ile adobe connect uygulamasıyla yaklaşık bin 500 ortaokul ve lisede öğrenim gören en ücra köydeki öğrenciye eğitim ve hazırlık kursu vererek onları LGS, YKS ye hazırlamaya başladı. Öğrenciler için oluşturulan 30'arlık online sınıflarda, haftanın 5 günü düzenli eğitim verilerek örnek çalışma gerçekleştirildi.

Öğrencileriyle dijital olanaklarla derslerini canlı olarak yapan gönüllü öğretmenlerinin Türkiye'de bir ilki başardıklarını aktaran İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılınç, yaptıkları çalışmalar ile dezavantajlı öğrencileri de tespit ederek online eğitim için onlara internet imkanı sağladıklarını söyledi.

İnternet problemi olan öğrencilere, ücretsiz internet

Kurdukları sistem hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılınç, “Arıcak ilçesi gerek ülkemizde gerek de ilimizde sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından dezavantajlı ilçelerimizden bir tanesidir. Korona virüsten dolayı okulların tatil olması sürecinde birtakım projeler geliştirdik. Uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilerimizin LGS, TYT ve YKS'ye hazırlık kurslarını bu şekilde düzenlemek istedik. Öğretmenlerimizden de gerçekten yoğun ve heyecanlı bir şekilde katılım sağlandı. Bununla ilgili olarak hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizden de zaman zaman internet problemi oldu. Biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak karşılayacağımızı ifade ettik. Bu şekilde öğrencilerimizin ihtiyaçları olduğu takdirde bunu da karşılıyoruz. İnter aktif bir eğitimle önce ders programlarını düzenledik, haftanın belirli günlerinde konu anlatımlarını yapıyoruz. Daha sonrasında ise soru çözümleri ve bir sonraki aşamada da rehberlik çalışmaları yapıyoruz” dedi.

“30'arlı sınıflarla haftanın 5 günü eğitim"

Tatilden dolayı yurdun dört bir yanındaki memleketlerine dönen öğretmenlerin her gün istikrarlı bir şekilde sisteme giriş yaptıklarını ve eğitim verdiklerini aktaran Kılınç, “Bütün öğretmen arkadaşlarımızın kendi evinde. Bugün ders anlatan öğretmenimiz Antalya'daki evinde öğrencilere faydalı olmak gerekçesi ve isteğiyle ders anlatıyor. Burada yurdumuzun dört bir yanından kendi evinde ikamet eden öğretmenlerimiz, öğrencilerimize ulaşmış ve öğrencilerin eğitimlerini bu şekilde sağlamak üzere gerçekten gayretli bir şekilde bu çalışmaları yürütüyor” diye konuştu.

Normal okul sisteminde bir planlama yaptıklarını ve 30'ar sınıflar oluşturarak haftanın 5 günü uzaktan eğitim verdiklerini dile getiren Kılınç, “Bizler sınıf bazında sayılar oluşturduk. Ortalama her sınıfta 30 tane öğrenci bulundurmaya çalışıyoruz. Aksi takdirde interaktif bir eğitim gerçekleştiremiyoruz. Normalde bir öğretmen bire bir eğitim verdiği sınıflarda 30 kişilik sınıflar nasıl ki en ideal sınıflar olarak görülüyorsa biz bu sistemi de aynı şekilde öyle bir planlama yaptık. Tabi öğrencilerimiz de ders içerisinde öğretmenlerimiz ile beraber dersi işliyor, bu şekilde bir sistem. Yüz yüze eğitim kadar çok verimli olduğunu söylememiz mümkün değil ama ülkemizin birlik beraberliğe ihtiyacının olduğu bu geçtiğimiz süreç içerisinde bizler de bir şekilde çorbada tuzumuz olsun istiyoruz, katkı sunmaya çalışıyoruz. Ortalama haftanın 5 günü, öğrencilerin okul saatlerinin olduğu derslerde bir ders sistemi koymaya çalıştık. Bunun sebebi, öğrencilerimiz sabah erken nasıl okula gidiyorlarsa o saatte gelsinler, yani heyecanlarını kaybetmesinler okulla olan ilgi ve alakalarını kaybetmesinler diye düşündük. Dolayısıyla okul saatlerine paralel saatler planlayarak bu şekilde bir ders programı yapmaya çalıştık, bunun gayreti içerisinde olduk” şeklinde konuştu.

Rıdvan Yeşilırmak

