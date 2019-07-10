İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ Belediyespor Başkanı Toprak istifa etti

Elazığ Belediyespor Başkanı Toprak istifa etti
Elazığ Belediyespor Başkanı Toprak istifa etti

Elazığ Belediyespor Başkanı Ahmet Toprak görevinden istifa etti.

Elazığ Belediyespor'un kurucularından olan ve 2014 yılından buyana kulüp başkanı lığı görevini yürüten Ahmet Toprak istifa etti.

Ahmet Toprak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kuruluşundan bu yana başkanlığını yaptığım Elazığ Belediyespor Kulübü'nden gerekli desteği göremediğim, yalnız bırakıldığım ve işlerimin yoğunluğu gerekçeleri ile istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süreçte aşçısından malzemecisine, futbolcusundan teknik heyetine yanımda olan herkese teşekkür eder, Elazığ Belediyespor Kulübü'ne bundan sonrası için başarılar temenni ederim” dedi.  

Hüseyin Kabukçu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.