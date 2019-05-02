Elazığ 'Boğzakere' üzümü tescillendi

Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda coğrafi işaret tescilinin yapılması için başvurusu yapılan Elazığ Boğazkere Üzümünün, Türk Patent ve Marka Kurumunu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak başvuru tarihinden itibaren coğrafi işaret tescili yapıldığı bildirildi.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu yaptığı açıklamada, Boğazkere Üzümünün Elazığ'da yetiştirilen üzüm türlerinden biri olduğunu ve daha önce coğrafi işaret tescili alınan Öküzgözü Üzümü gibi bir siyah üzüm cinsi olduğunu aktardı.

Anadolu'da yetiştirilen en eski üzüm türlerinden biri olan Elazığ Boğazkere Üzümünün ticarileşme potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Yoğunlu, coğrafi işaret tescilinin bu konuda önemli bir katkısı olacağına inandığını kaydetti.

Ürünün ve üretildiği yörenin, ülke çapında tanıtımını sağlayarak ticari değerinin arttırılmasına katkı sunan coğrafi işaret korumasının, orta ve uzun vadede bölgenin kalkınmasına olumlu katkı sağlamasını beklediklerini dile getiren Yoğunlu, “Fırat Kalkınma Ajansı olarak faaliyet alanlarımız olan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerimizde ticari potansiyeli yüksek, yöreye özgü birçok ürünümüz bulunmaktadır. Biz de üretilen bu ürünlerin coğrafi işaret tescili alması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Böylece bölgemizde üretilen yöreye özgü ürünlerimizin coğrafi işaret tescili ile etkin bir şekilde tanıtımının yapılması ve belirli üretim standartlarına kavuşturularak koruma altına alınması sağlanacaktır.Bu konuda Türkiye genelinde coğrafi işaret tescili yapılan ürünlerin sadece 5 tanesi kalkınma ajansları tarafından yapıldı. Bunların 3'ü Fırat Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirildi.Elazığ, kaliteli, ticari potansiyeli yüksek üzüm üretimi noktasında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biridir" dedi.

Tescil sürecinde Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın desteğinede değinen Yoğunlu ayrıca, Elazığ Boğazkere Üzümünün coğrafi işaret tescili başvuru sürecinde birlikte çalıştıkları Elazığ TSO, Fırat Üniversitesi, Tarım İl Müdürlüğü ve Elazığ Üzüm Üreticileri Birliği'ne de teşekkür etti.

Rıdvan Yeşilırmak

