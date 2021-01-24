İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ depreminde hayatını kaybedenler kabri başında anıldı

Elazığ depreminde hayatını kaybedenler kabri başında anıldı
Elazığ depreminde hayatını kaybedenler kabri başında anıldı

Elazığ’da geçtiğimiz yıl bugün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler, kabri başında anıldı.

Elazığ depreminde hayatını kaybedenler kabri başında anıldı - Tıkla İzle

24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin birinci yıl dönümünde hayatını kaybedenler Türk Kızılayı tarafından unutulmadı. Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve gönüllüler, ilk olarak Gezin köyünde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanında hayatını kaybeden ve aynı zamanda Kızılay gönüllüsü olduğu öğrenilen Miraç Dişli (13) ile annesi Pınar Dişli'nin (41) kabrine gitti. Ardından Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesinde hayatını kaybeden anne Fatma Yıldız (31) ve oğlu Doruk Abbas'ın (2) kabrini ziyaret eden Kızılay ekibi, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan kabir ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün 24 Ocak 2021 ve bundan tam bir yıl önce Elazığ'da büyük bir deprem yaşandı. Bu deprem hem Elazığ hem Malatya hem Diyarbakır ve Adıyaman'ın bazı ilçelerini etkiledi. Bu depremde 41 kardeşimiz canını kaybetti. Allah, onların hepsine gani gani rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar ihsan eylesin. Temennimiz, duamız ve beklentimiz depremlerden ibret alınması ve hem yaşanacak yerlerimizin korunaklı hale getirilmesi hem insanlarımızın daha duyarlı olması, hassasiyet göstermesi gerekir. Biz de bugün burada Elazığ'da hayatını kaybeden bazı kardeşlerimizin kabirlerini ziyaret ettik” dedi.

Rıdvan Yeşilırmak - Hamdin Kılıç
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.