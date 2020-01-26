Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 39'e yükseldi

Önceki gün Sivrice merkezli meydana gelen depremde kötü haber gelmeye devam ediyor. Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir bina yıkılmış, çok sayıda kişi enkaz altına mahsur kalmıştı. Son olarak 5 kişinin göçük altına kaldığı değerlendirilmişti. Deniz Sitesi'nde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler ambulans ile morga kaldırıldı.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına hassas burunlu köpekler de eşlik ediyor.

Murat Delice - Furkan Tan - İsmail Coşkun

Sağlık Bakanı Koca: “Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, depremde enkaz altından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek “Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi” dedi. Bakan Koca, depremden yaralı olarak kurtarılanların durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, "Yaralıların hiçbirini kaybetmedik, kritik durumda yaralı yok" açıklamasında bulundu.