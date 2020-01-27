İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ depremine yönelik provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma

Elazığ depremine yönelik provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma
Elazığ depremine yönelik provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ’daki depreme yönelik provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında TCK’nın 213. ve 301. maddeleri kapsamında soruşturma başlattı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 38 vatandaş hayatını kaybetmiş, bin 607 vatandaş da yaralanmıştı.

Elazığ'daki depremden sonra sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunulmaya başlanması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Emniyet birimlerince sosyal medya platformları üzerinde yapılan çalışmalarda 50 şüphelinin provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Başsavcılığın, şüpheliler hakkındaki soruşturmasını TCK'nın 213. maddesinde belirtilen "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve TCK'nın 301. maddesinde belirtilen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından yürüttüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı ve şüphelilerin hesap ve paylaşımlarının incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.

Abdullah Sarica
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.