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Elazığ FK'ya Ayvalıkgücü freni!

Elazığ FK'ya Ayvalıkgücü freni!
Elazığ FK'ya Ayvalıkgücü freni!

TFF 3. Lig 2. Grup 15. haftasında 23 Elazığ FK sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Doğukent Hıdır Bilek

Hakemler: Ramazan Haymana, Cengizhan Öztürk, Adem Mazlum

23 Elazığ FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ömer Faruk Aydemir, Seyid Ahmet Han, Gökhan Erdöl, Ekrem Sütçü (Emre dk. 90 ?), İbrahim Kaya, Eren Çinkılınç, Ahmet Can Arık, Furkan Yiğit (Özcan dk. 78 ?)

Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz Çörtlen, Davut Babur, Samet Önger (Yahya Kemal dk. 83 ?), Polat Güren, Tugay Yıldırım (Gökhan dk. 90 ?), Ertuğrul Yıldırım, Recep Pekgöz, Hamit Kurt, Hami Baytar (Sergen dk. 85 ?), Burak Özbakır, Yunus Emre Aydemir

Goller: Ömer Faruk (dk. 30) (23 Elazığ FK), Polat (dk. 56) (Ayvalıkgücü Belediyespor)
Sarı kartlar: Şeyhmus Abdulkadir, Sezer, İbrahim (23 Elazığ FK)

Hüseyin Kabukçu

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