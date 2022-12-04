Elazığ FK'ya Ayvalıkgücü freni!

Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Ramazan Haymana, Cengizhan Öztürk, Adem Mazlum
23 Elazığ FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ömer Faruk Aydemir, Seyid Ahmet Han, Gökhan Erdöl, Ekrem Sütçü (Emre dk. 90 ?), İbrahim Kaya, Eren Çinkılınç, Ahmet Can Arık, Furkan Yiğit (Özcan dk. 78 ?)
Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz Çörtlen, Davut Babur, Samet Önger (Yahya Kemal dk. 83 ?), Polat Güren, Tugay Yıldırım (Gökhan dk. 90 ?), Ertuğrul Yıldırım, Recep Pekgöz, Hamit Kurt, Hami Baytar (Sergen dk. 85 ?), Burak Özbakır, Yunus Emre Aydemir
Goller: Ömer Faruk (dk. 30) (23 Elazığ FK), Polat (dk. 56) (Ayvalıkgücü Belediyespor)
Sarı kartlar: Şeyhmus Abdulkadir, Sezer, İbrahim (23 Elazığ FK)
Hüseyin Kabukçu
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