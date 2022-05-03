İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı
Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı - Tıkla İzle

 Olay, Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda H.K. silahla, taksici olduğu öğrenilen H.A. ise silahın kabzası ile yaralandı. Şüpheliler A.A. ve Y.A. olay yerinden kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erkan Bay - Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.