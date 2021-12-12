Elazığ sis denizinde kayboldu, eşsiz görüntüler oluştu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısını yaptığı sis Elazığ'da ara ara etkili oluyor. Son 2 gündür etkili olmaya devam eden sis tabakası kenti tamamen kapladı. Kent merkezinde yer yer görüş mesafesini sıfıra düşüren sis, 1200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde ise kısmen etkili oldu.

Drone ile havadan görüntülenen sis, Harput Mahallesi'nden şehre bakışta keyif veren görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise Harput'a çıkarak sis bulutlarının görsel şölenini izleyip, fotoğraf çekti. Kartpostallık görüntüler oluşturan sisin bölge genelinde etkisinin süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Harput'ta bahar havası olduğunu dile getiren vatandaşlardan Fatih Aladağ, “Elazığ şehir merkezi yoğun sis altında. Manzarayı izlemek için Harput'a geldik. Harput, bilindiği üzere Elazığ'ın en yüksek yeri. Şu an merkez soğuk ama Harput'ta baharı yaşatan bir sıcaklık hava mevcut. İnsanlar da gelip burada doğanın, manzaranın fotoğrafını çeksinler. Bu vesileyle bu manzaranın tadına bakmış olurlar, herkesi Harput'a bekliyoruz” dedi.

Vatandaşlardan Nihat Çelik ise, “Merkezdeydim, çok soğuktu ve her taraf sis altında. Ben de Harput Mahallesi'ne çıktım. Burada çok güzel manzara var. Video ve fotoğraf çektim ve arkadaşlarıma gönderdim” diye konuştu.

Kamil Can Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak

