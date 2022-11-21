Elazığ sis denizinde kayboldu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sis ve pus, Elazığ'da etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde kent merkezinde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşüren sis, 1200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde ise kısmen etkili oldu. Öğlene doğru güneşinde yüzünü göstermesiyle birlikte tarihi Harput Mahallesi ortaya çıkarken kent merkezi ise sis denizinde kayboldu. Dron ile havadan görüntülenen sis, Harput Mahallesi'nden şehre bakışta görsel şölen oluşturdu. Kartpostallık görüntüler oluşturan sisin bölge genelinde etkisinin süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Kamil Can Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak

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