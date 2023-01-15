Elazığ Valisi Toraman, 'Saha tarama faaliyetlerini tamamlamıştır'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Vali Dr. Ömer Toraman paylaşımında, “Bu sabah Sivrice ilçemizde meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem sonrası: AFAD ve kolluk ekiplerimiz yürüttükleri saha tarama faaliyetlerini tamamlamıştır. Ekiplerimiz tarafından şu ana kadar herhangi bir hasar veya olumsuz durum tespit edilmemiştir. Geçmiş olsun” dedi.

Kamil Can Kılıç

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