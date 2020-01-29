Elazığ'a yeni okulların inşası için bakanlar devrede

Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında birçok ev olduğu gibi kentte bazı okullarında hasar gördüğü öğrenildi. Hasar gören okulların tespit çalışmasının sürdüğü, pazartesi günü okulların normal şekilde açılmasının planlandığı, hasarlı okullardaki öğrencilerin ise diğer okullara kaydırılmasının planlandığı belirtildi.

Öte yandan hasarlı okulların yerine yenilerinin yapılması için depremden sonra hemen kente gelen ve ayrılmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girdi. Kriz merkezinde gelişmeleri sürekli takip eden bakanlar, iş adamlarıyla da yeni okulların yapılması için görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk aşamada 3 hasarlı okul için Nüket Küçükel Ezberci, İbrahim Taşel ve Celal Koloğlu ile görüşen bakanlar, 3 adet 24'er derslikli okul yapma sözünü aldı.

Sezai Akın

