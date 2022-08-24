Elazığ'da 119 kök kenevir ele geçirildi

Olay, Keban ilçesine bağlı Altınkürek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalar sonucunda bir şüphelinin evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evin damında 31 kök Hint Keneviri ile karşılaşan ekipler evin eklentilerinde de arama yaptı. Yapılan arama sonucunda evin bahçesinde de ekili 88 kök kenevir ve 1 adet de kurusıkı tabanca ele geçirildi. Jandarma ekiplerince ele geçirilen 119 kök kenevir imha edilirken şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kamil Can Kılıç



İLGİLİ HABER Bingöl’de 92 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İLGİLİ HABER Manisa'da iki ilçede kenevir operasyonu

İLGİLİ HABER Mısır tarlasında kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi

İLGİLİ HABER Tekirdağ’da 34 kök kenevir ele geçirildi