Elazığ'da 14 metrelik kuyuya düşen gebe inek, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Olay, merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ekrem Sarı'ya ait hayvanlardan 8 aylık gebe inek, su kuyusunun üzerindeki betonun çökmesiyle içine düştü. Yaklaşık 14 metre olan kuyuda mahsur kalan ve boğulma tehlikesi bulunan ineğin kurtarılması için sahipleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Aşağı merdiven uzatan ekipler, hayvana ulaşıp öncelikle boğulmasını önlemek için boynuz kısmından askıya aldı, ardından da kafa ve vücuduna geçirdikleri halatlarla vinç yardımıyla yukarı çekti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından hayvan sağlıklı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Rıdvan Yeşilırmak

