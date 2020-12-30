İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da 143'ü aranan 238 şahıs yakalandı, 61'i tutuklandı

Elazığ'da 143'ü aranan 238 şahıs yakalandı, 61'i tutuklandı
Elazığ'da 143'ü aranan 238 şahıs yakalandı, 61'i tutuklandı

Elazığ'da polisin son iki hafta içerisinde yaptığı çalışmada 143’ü aranan olmak üzere 238 şüpheli yakalandı, 61'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri önleyici tedbirler doğrultusunda şok ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Ekiplerin son iki hafta içerisinde gerçekleştirdiği uygulamalarda 143'ü aranan ve 95'i de meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 238 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 61'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son 2 haftada uygulanan denetimlerde, 17 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 120 adet fişek, 1'i av, 2'si pompalı olmak üzere 3 adet tüfek ve tüfeklere ait 28 adet fişek, 6 adet 6136 SKM kapsamında bıçak, 9 adet uyarıcı hap ile çeşitli miktarlarda esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen, 21 adet kalorifer peteği, 1 adet laptop ve 2 adet cep telefonunun sahiplerine teslim edildiği aktarıldı.

Öte yandan ekiplerin çalışmasında kayıp olarak aranan 15 şahsın da bulunarak yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

Kamil Can Kılıç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.