Elazığ'da 17 yaşındaki kayıp genç bulundu

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir tatlıcı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine sipariş götüren Ahmet D. (17) geri çalıştığı iş yerine dönmedi. Gencin gelmemesi üzerine ailesi, ilk başta gittiği yeri kontrol etti. Orada da genci bulamayan ailesi, durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Polis, kayıp genci bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Palu ilçesinde bulunan genç, ailesine teslim edildi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

