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Elazığ'da 19 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ'da 19 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Elazığ'da 19 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ’da 19 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ’da minibüs, otomobil ve motosiklet kaza yaptı: 19 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, merkeze bağlı Ulu Kent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0270 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, 01 AED 763 plakalı otomobil ve 23 TD 545 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken, araçlarda bulunan toplamda 19 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirildi. Vatandaşların da yardıma koştuğu yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza anı, bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamil Can Kılıç
 

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