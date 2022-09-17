İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu

Elazığ'da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Elazığ'da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu

Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden 2 teröristin Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine silahlarıyla birlikte teslim olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, “Elazığ İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çalışmasıyla, yurt içinde kırsalda faaliyette olan 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte jandarmamıza teslim oldu. Sarı torba korkulu rüyaları, terör örgütü bitiyor teslim olun” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrıca, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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