Elazığ'da 2 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışmada ekipler çeşitli markaların isimlerinin yer aldığı taklit temizlik maddelerinin Gaziantep'ten Elazığ'a getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine tespit edilen araç, Elazığ-Malatya yolu Hankendi yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 ton toz ve 60 litre sıvı deterjan ele geçirilerek el konuldu, şüpheliler, F.K. ve M.Y. ise gözaltına alındı.

Şüphelilere “Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.



Kamil Can Kılıç

