İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da 20 kelime söyleyen papağan ilgi görüyor

Elazığ'da 20 kelime söyleyen papağan ilgi görüyor
Elazığ'da 20 kelime söyleyen papağan ilgi görüyor

Elazığ'da çok sayıda kelime öğrenen ve "La ilahe illallah" da diyebilen papağan görenleri hayrete düşürüyor.

Elazığ'da 20 kelime söyleyen papağan ilgi görüyor - Tıkla İzle

Büyük Çarşı'da bulunan bir pet shoptaki Amazon cinsi 5 yaşındaki papağan, ‘‘Hacı Baba, Hacı Fatih, La ilahe illallah, Allah, anne ve babacık" gibi birçok kelimeyi söyleyebiliyor. 20'ye yakın kelime öğrenen papağan 10 bin TL'den satışa çıkarıldı.

25 yıldır pet shop işi ile uğraştığını belirten Fatih Gürbüz, papağanın her türlü kelimeyi kavrama yeteneğine sahip olduğunu belirterek, "Yaklaşık 4 yıldır bende ve değeri şu anda 10 bin liradır. 20'ye yakın kelime konuşuyor. Devamlı konuşuyoruz, genelde her şeyi de söylüyor. Akla gelebilecek her türlü kelimeyi kavrıyor, söylüyor. Bunların ömrü insan ömrü gibi ortalama 70 yıl yaşıyorlar. Şu anda 5 yaşında, yavru sayılır. Her türlü kelimeyi de kavrama yeteneğine sahip, çarşının gülü ve herkes onu çok seviyor. Gelen giden arkadaş ve müşteriler onunla çok fazla ilgileniyorlar. Bayağı diyalogcu bir papağan” dedi.

Çarşı esnaflarından Murat Doğan ise, “Biz bir senedir tanışıyoruz. Buraya geldiğimizde yemek bile yedirtmiyor, yemeği ona da veriyoruz, yemeği vermediğimiz zaman kafasını cama vurup çağırıyor. Genelde ‘Hacı Baba', ‘Hacı Fatih', ‘La ilahe illallah', ‘Allah', ‘Anne' ve ‘Babacık' gibi birçok kelimeleri söylüyor. Sadece çarşının değil, Elazığ'ın maskotu olmuş. Başka yerlerden sırf bunu görmeye gelenler oluyor. Çarşıda kuş ve başka şeyler almaya gelenler gelip seviyorlar, hatta ziyarete gelip gidenler oluyor” diye konuştu.

Rıdvan Yeşilırmak - Erkan Bay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.