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Elazığ'da 304 depremzede daha evlerine kavuştu

Elazığ'da 304 depremzede daha evlerine kavuştu
Elazığ'da 304 depremzede daha evlerine kavuştu

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Kovancılar ilçesinde yapımına başlanan 304 konut tamamlanarak vatandaşlara teslim edildi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde tamamlanan binlerce konutun teslimatı yapılırken, Kovancılar ilçesinde 304 konutun yapımı daha tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

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