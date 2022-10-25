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Elazığ'da 4 dairenin su sayacı çalındı, site yöneticinin tepkisi şaşırttı

Elazığ'da 4 dairenin su sayacı çalındı, site yöneticinin tepkisi şaşırttı
Elazığ'da 4 dairenin su sayacı çalındı, site yöneticinin tepkisi şaşırttı

Elazığ’da bir ay arayla aynı binada 4 dairenin su sayacı çalındı. Site yöneticisi Mehmet Çete, ''Hırsızlardaki cesarete bak, ‘Birisi beni görür veya yakalar’ düşüncesi yok. Adamlardaki cesarete hayran kalıyorsun, kalmamak mümkün değil'' diyerek tepkisini dile getirdi.

Elazığ’da 4 dairenin su sayacı çalındı, site yöneticinin tepkisi şaşırttı - Tıkla İzle

Olay merkeze bağlı Yeni Mahalle Vezirhan Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ay önce 10 katlı 40 dairelik binanın içerisinde buluna ve teslim aşamasındaki iki dairenin su sayacının çalınmasının ardından bina yine hırsızların hedefi oldu. İki gün önce aynı binaya giren hırsızlar, yine iki dairenin su sayacını çalarak kayıplara karıştı. Son bir ayda hırsızlığın yaşandığı binanın yöneticisinin tepkisi ise bir o kadar şaşırttı. Yönetici Mehmet Çete, ''Toplamda 4 dairenin su sayacını çaldılar. Hırsızlardaki cesarete bak, 'Birisi beni görür veya yakalar' düşüncesi yok. Adamlardaki cesarete hayran kalıyorsun, kalmamak mümkün değil'' dedi.

Rıdvan Yeşilırmak - Erkan Bay

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