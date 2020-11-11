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Elazığ'da 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

Elazığ'da 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi
Elazığ'da 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada narkotik köpeği Lina’nın tepki verdiği kamyonun zulasında 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi,1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bingöl karayolunda uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sırasında uygulama noktasında bir kamyon durduruldu. Narkotik polisinin kontrollerini gerçekleştirdiği sırada dedektör köpeği Lina kamyona tepki verdi.Bunun üzerine yapılan detaylı aramada polis, aracın kasa kısmının üst tarafına paketler halinde zulalanmış halde toplam 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Sürücü A.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Emniyette ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Halil İbrahim Varlı
 

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