Elazığ'da 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) verilerine göre, merkezüssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte ölçülürken, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hssedildiği öğrenildi. Henüz depremle ilgili, can ya da mal kaybı açıklanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise, depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 6 kilometre olarak duyurdu.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Saat 02:32'de gerçekleşen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 03.03'te ise yine merkez üssü Sivrice'de gerçekleşen 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre yine 7 kilometre olarak ölçüldü.