İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha

Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha
Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

Elazığ’da 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha - Tıkla İzle

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, akşam saat 19:30 sıralarında yerin 15.71 km derinliğinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. Deprem Malatya ve Diyarbakır'dan da hissedildi.

Artçı sarsıntılar sürüyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölge beşik gibi sallanıyor. Bugün akşam saatlerinde 5.1 büyüklüğünde meydana gelen artçı depremin ardından büyüklükleri 3 ile 5 arasında değişen 5 artçı deprem daha meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Beşik gibi sallanan bölgede bugün akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki artçı depremin ardından 3.1, 4.4, 4.3, 4.1, 4.3 olmak üzere 5 artçı deprem daha meydana geldi. Bölgede deprem tedirginliği devam ederken çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İLGİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme yaparken bir deprem daha oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme yaparken bir deprem daha oldu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.