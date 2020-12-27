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Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Meydana gelen deprem Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, ve Diyarbakır'da da hissedildi.

Elazığ’daki deprem Diyarbakır’dan da hissedildi - Tıkla İzle

Elazığ'da saat 09.40 sularında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren deprem, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Siirt'ten de hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, depremin şiddeti nedeniyle evlerdeki avizeler sallandı.

Şanlıurfa

Merkez üssü Elazığ olan 5.3 büyüklüğünde deprem, çevre illerden Şanlıurfa'da da hissedildi. Sarsıntı nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Adıyaman

Elazığ'da saat 09.40 sularında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren deprem, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Bingöl gibi illerde hissedildi.

Depremin şiddeti nedeniyle evlerdeki avizeler sallandı.

Elazığ'daki deprem Diyarbakır'dan da hissedildi

 Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'dan da hissedildi.


 

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