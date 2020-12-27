Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da saat 09.40 sularında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren deprem, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Siirt'ten de hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, depremin şiddeti nedeniyle evlerdeki avizeler sallandı.

Şanlıurfa

Merkez üssü Elazığ olan 5.3 büyüklüğünde deprem, çevre illerden Şanlıurfa'da da hissedildi. Sarsıntı nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Adıyaman

Elazığ'da saat 09.40 sularında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren deprem, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Bingöl gibi illerde hissedildi.

Depremin şiddeti nedeniyle evlerdeki avizeler sallandı.

Elazığ'daki deprem Diyarbakır'dan da hissedildi

Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'dan da hissedildi.



