Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! 19 kişi hayatını kaybetti, 782 kişi yaralandı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.06 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybederken, 782 kişi de yaralandı

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz saha çalışmalarına başladı, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Elazığ'daki 6,8'lik depremin ardından sarsıntılar sürüyor

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5,4 büyüklüğünde olmak üzere onlarca artçı sarsıntı meydana geldi.

Bakan Koca: Ölü sayısı artabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Elazığ merkezli depremde 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Depremde ölü sayısı artabilir."

'AFAD: Bir kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır'

"Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır."

AFAD: “Elazığ'da meydana gelen depremde 782 kişi yaralandı”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan yapılan açıklamada Elazığ'da meydana gelen depremde 782 kişinin yaralandığı bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde yaralanan kişi sayısının 782 olduğu bildirildi.

Açıklamada, “Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 10 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 147'dir.

Elazığ İl AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale etmektedir. Elazığ merkez ile Maden ve Sivrice'de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ'da tüm yurtlarda kalanlar spor salonlarına alınmaktadır.

Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Haberleşme şebekesinde kesinti meydana gelmiştir. Elektrik ve doğalgaz hatlarında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Bölgeye giden trenler en yakın istasyonlara çektirilmiştir.

Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir.

2 AFAD Başkanlık personeli, 14 Ankara AFAD İl Müdürlüğü personeli, 5 UMKE ve 18 itfaiye personeli Etimesgut Havaalanı'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na ait uçak ile Elazığ'a hareket etmiştir. 1 AFAD Başkanlık personeli, 21 İstanbul AFAD personeli, 1 DHMİ personeli, 10 Sakarya AFAD personeli, 7 Bursa AFAD personeli, 2 İHH personeli ile 2 kurtarma aracı ekipmanları ile İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a hareket etmiştir.

39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1.076 arama kurtarma personeli ve 210 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 15 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.

Elazığ-Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem bölgesinde Arama/Kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla görevlendirilen birliklerin tamamı, (613 Jandarma Personeli) saat 02.25 itibariyle görev bölgelerine ulaşarak, Arama Kurtarma çalışmalarına başlamışlardır.

Türk Kızılayı bölgeye 163 personel, 19 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 14.875 battaniye, 5.109 yatak, 1.518 ısıtıcı ve 2.500 çadır sevk etmiştir.

AFAD Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa lojistik depolarından bölgeye, 122 tır ile 4.709 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 10.500 yatak ve 15.480 battaniye sevk edilmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı

Elazığ'da Arama kurtarma ekipleri Dilek Apartmanında yaptığı çalışmada enkaz altında 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştı.Kapının üzerine düşmesi sonucu enkazda sıkıştığı belirlenen çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Depremden 5 saat sonra çıkarılan yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Enkazda arama çalışmaları sürüyor

Cumhurbaşkanlığı, deprem yardımları açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine gönderilecek yardımların, 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak ulaştırılmasının önem arz ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarının yapacakları yardımlar AFAD koordinesinde yürütülmektedir. Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların '0 312 258 23 23' numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Koca, depremden etkilenen yakınlarına ulaşma isteyenlere SABİM'i duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattını arayarak bilgi alabileceklerini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 SABİM hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir" ifadelerini kullandı.

Elazığ'daki deprem Hatay'da da hissedildi

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Hatay'da da hissedildi. Depremde panik olan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Merkez üssü Elazığ 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay'ın tüm ilçelerinde hissedilen depremde vatandaşlar panikle sokaklara indi.

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