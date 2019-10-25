Elazığ'da 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla bugün çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada bir iş yerinde gümrük kaçağı nargile tütünü satıldığının tespit edilerek operasyon yapıldı. Operasyonda iş yerinde ve farklı bir adreste bulunan depoda 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli M.Ö.gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

