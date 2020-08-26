Elazığ'da 74 yaşındaki şahıstan 24 saattir haber alınamıyor

Olay, dün merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Halvet Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dışarı çıkan 4 çocuk babası Alaattin Karavan (74), bir daha eve dönmedi. Alzheimer başlangıcı olan Karavan'dan haber alamayan ailesi önce kendi yakınlarının aracılığıyla araştırma yaptı fakat başarılı olamayınca polise bilgi verdi. Şahsın bulunması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan aile sakinleri, aileden 3 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, bu yüzden evden kendilerinin çıkamadığını aktararak, babalarının da başına bir şey gelebileceğinden endişe ettiklerini ifade etti.



Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

