Elazığ'da 9 katlı binanın duvarları yıkıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ'da şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından merkeze bağlı Akpınar Mahallesine bağlı Susam sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın giriş kısmındaki duvarlar yıkıldı. Olay yerine giden AFAD ve polis ekipleri, binada yaşayan vatandaşları tahliye ederek toplanma alanına götürdü.

Polis ve AFAD ekipleri tarafından binanın etrafına şerit çekildi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Rıdvan Yeşilırmak

İLGİLİ HABER Deprem Adana'da da yıkıma neden oldu

İLGİLİ HABER Deprem Hatay'da da yıkıma neden oldu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.