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Elazığ'da ağır hasarlı bina sayısı 4 bin 73 oldu

Elazığ'da ağır hasarlı bina sayısı 4 bin 73 oldu
Elazığ'da ağır hasarlı bina sayısı 4 bin 73 oldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında Elazığ'da şimdiye kadar 17 bin 716 bina incelendi. İncelemede 50 binanın acil yıkılacak, 4 bin 73 binanın ise ağır hasarlı olduğu kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ'da başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde 17 bin 716 bina incelendi. Buna göre; 17 binanın yıkık, 50 binanın acil yıkılacak, 4 bin 73 binanın ağır, 380 binanın orta, 5 bin 758 binanın az ve 7 bin 438 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi. Kent genelinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kamil Can Kılıç

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