İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da ağır hasarlı bina sayısı 7 bini geçti

Elazığ'da ağır hasarlı bina sayısı 7 bini geçti
Elazığ'da ağır hasarlı bina sayısı 7 bini geçti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından süren hasar tespit çalışmalarında Elazığ'da şimdiye kadar 28 bin 726 bina incelendi. İncelemede 7 bin 402 binanın ise ağır hasarlı olduğu kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ'da başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde 28 bin 726 bina incelendi. Buna göre; 53 binanın yıkık, 48 binanın acil yıkılacak, 7 bin 402 binanın ağır, 512 binanın orta, 7 bin 911 binanın az ve 11 bin 694 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi. Kent genelinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kamil Can Kılıç
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.