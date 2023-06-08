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Elazığ'da ağır hasarlı bina, tek dokunuşla yerle bir oldu

Elazığ'da ağır hasarlı bina, tek dokunuşla yerle bir oldu
Elazığ'da ağır hasarlı bina, tek dokunuşla yerle bir oldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ’da yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin makasının değmesiyle yerle bir oldu.

Elazığ’da ağır hasarlı bina, tek dokunuşla yerle bir oldu - Tıkla İzle

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı Akpınar Mahallesinde yıkımına başlanan 6 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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