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Elazığ'da ağır hasarlı binada yangın

Elazığ'da ağır hasarlı binada yangın
Elazığ'da ağır hasarlı binada yangın

Elazığ’da depremde ağır hasar alan ve daha sonra boşaltılan 7 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, gece saatlerinde İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 2'nci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, depremde ağır hasar alan ve boşaltılan binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Rıdvan Yeşilırmak

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