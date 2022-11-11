Elazığ'da akıllara durgunluk veren kaza: Kupası açılan kamyonet çocuk parkına daldı

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 23 AJ 470 plakalı kamyonet, kupasının açılması sonucu yaklaşık 150 metre sürüklenerek çocuk parkına daldı. Şans eseri çocukların olmadığı kazada, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarılan M.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Rıdvan Yeşilırmak - Yakup Sağlam

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