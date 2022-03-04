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Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 139 şüpheli yakalandı

Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 139 şüpheli yakalandı
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 139 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 139 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 30'u sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 7 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Denetimler esnasında ise 6 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 50 adet fişek, 9 gram esrar maddesi, 1 adet tüfek, 9 gram Metanfetamin maddesi ele geçirilirken, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 adet otomobil de belirlenen sahibine teslim edildi.

Kamil Can Kılıç
 

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