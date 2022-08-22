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Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, merkez İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. ile İ.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ö.K. cebinden çıkardığı bıçak ile İ.Ç.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kamil Can Kılıç

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