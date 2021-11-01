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Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay anı, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın girişinde 2 şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda şahıslardan biri yanında taşıdığı bıçağı kavga ettiği kişiye sapladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı. Bıçaklanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Erkan Bay

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