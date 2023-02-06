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Elazığ'da bina böyle çöktü

Elazığ'da bina böyle çöktü
Elazığ'da bina böyle çöktü

Kahramanmaraş’ta son olarak meydana gelen son 7.6 büyüklüğündeki depremde bir binanın çöküş anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Elazığ'da bina böyle çöktü - Tıkla İzle

Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir depremde Elazığ merkeze bağlı Akpınar mahallesinde bir bina çöktü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Öte yandan binanın ilk depremde boşaltıldığı ve içerisinde tespit yapmak için giren 2 polis memurunun enkaz altında olduğu iddia edildi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yakup Sağlam

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