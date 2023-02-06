Elazığ'da bina böyle çöktü

Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir depremde Elazığ merkeze bağlı Akpınar mahallesinde bir bina çöktü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Öte yandan binanın ilk depremde boşaltıldığı ve içerisinde tespit yapmak için giren 2 polis memurunun enkaz altında olduğu iddia edildi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yakup Sağlam

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