Elazığ'da bunaltıcı sıcaklık, termometreler 39'u gösterdi

Yaz mevsiminin etkisini gösterdiği Elazığ'da 3 gündür mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam eden sıcak hava dalgası dikkat çekiyor. Elazığ başta olmak üzere Doğu ve Güney Doğu'da ilkbahar yağışlarının beklentinin altında kalması ve sıcaklığın etkili olması özellikle pandemi nedeniyle maske takmak zorunda kalındığı için vatandaşları bunaltıyor. Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü ise mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyreden sıcak hava dalgasının devam edeceğinin bildirdi. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklığın bir kaç derece daha artması beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, termometrelerin 39'u gösterdiği kentte sağlıkçılar özellikle kronik rahatsızlığı olanların 11.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmamasını önerdi.

Vatandaşlardan Fethi Şavak, “Bu sene çok büyük bir kuraklık var. Tarım ve hayvancılıkta sıkıntılar var. Tabi bu arada pandemi de var. Hepsi üst üste geldi. İnşallah bu seneyi kazasız belasız atlatırız. Devletimize ve milletimize Allah kolaylık versin. Ama ne yapalım hepsi Allah'tan gelmiş. Çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Umudumuz yitirmeyeceğiz. Güzel günler yarınlar bizi bekliyor. İnşallah yağmurlar yağar. Gelecek sene daha güzel iklim olur. Şu anda 39 dereceyi gösteriyor. Bu sıcaklıklarla beraber baharın yağmurların yağmaması sıkıntı oluşturdu” dedi.

Sıcaktan bunaldıklarını belirten vatandaşlardan Hikmet Turhan, “Havalar çok sıcak bulanıyoruz. Her yerde yağmur var bir tek Elazığ ve Doğu'da yok. Takdiri ilahidir. Maskede zorlanıyoruz fakat mecbur takıyoruz. Bu sene de kurak gidiyor” diye konuştu.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu-Kamil Cankılıç