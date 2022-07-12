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Elazığ'da çatı yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

Elazığ'da çatı yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldü
Elazığ'da çatı yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

Elazığ’da bir binanın çatısında çıkan itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangını vatandaşların film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Olay, merkeze bağlı Yazıkonak beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatı katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alıp söndürdü. Vatandaşlar olay yerine gelerek film izler gibi yangını izledi.Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

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