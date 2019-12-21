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Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga

Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga
Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde yumruklu kavga çıktı.

Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga - Tıkla İzle

CHP Elazığ 37.Olağan Merkez İlçe Kongresi bir düğün salonunda yapıldı. Merkez İlçe Başkan adayları Ali Özçelik ve Sabri Durmuş'un yarıştığı kongrede CHP Elazığ İl Başkan adayı Fikret Sertkaya söz almak istedi, oylamada red kararı çıktı. Bunun üzerine eski Merkez İlçe Başkanı Ömer Alakuş ile Sertkaya arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa süreli yumruklu kavgaya dönüştü. Partililer kavgayı ayırırken, polis de devreye girdi.

Olayın sonlanmasıyla birlikte kongre devam etti.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

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